قتلى وجرحى في انفجار سيارة جنوبي تركيا وأردوغان يعلق

وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة "مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انفجار سيارة بقضاء الريحاينية بولاية هتاي جنوبي تركيا".
سقوط قتلى وجرحى في انفجار سيارة ببلدة #ريحانلي في ولاية #هطاي جنوبي #تركيا#ملحق pic.twitter.com/aOC3aLsdzy— Mulhak (@Mulhak) July 5, 2019
وأضاف أن "سبب الانفجار غير معروف حتى الآن".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من الواضح حتى الآن أن السيارة، التي انفجرت في هتاي كانت مفخخة وأن، الذين كانوا بداخلها يحملون الجنسية السورية.
يتبع…
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