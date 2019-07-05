قتلى وجرحى في انفجار سيارة جنوبي تركيا وأردوغان يعلق

أفاد مصدر أمني تركي بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر انفجار سيارة في ولاية هتاي جنوبي تركيا.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة "مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انفجار سيارة بقضاء الريحاينية بولاية هتاي جنوبي تركيا".

وأضاف أن "سبب الانفجار غير معروف حتى الآن".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من الواضح حتى الآن أن السيارة، التي انفجرت في هتاي كانت مفخخة وأن، الذين كانوا بداخلها يحملون الجنسية السورية.

يتبع…