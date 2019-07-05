مقتل 7 أمريكيين بينهم "ملياردير الفحم" في تحطم هليكوبتر

تحطمت طائرة هليكوبتر في جزر الباهاما، تقل سبعة أمريكيين، أمس الخميس، من بينهم الملياردير الأمريكي كريستوفر كلاين، أحد أقطاب الصناعة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة، القول إن المروحية اختفت بعد وقت قصير من مغادرتها "بيج جراند كاي"، وأن السلطات والسكان المحليين عثروا لاحقا على موقع التحطم على بعد 2 ميل من موقع الإقلاع.

ذكرت صحيفة "رجيستر هيرالد"، ومقرها وست فرجينيا نقلا عن أصدقاء للملياردير كريستوفر كلاين، أن قطب صناعة الفحم العصامي كان من ضمن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر في جزر الباهاما.

وأكد جيم جاستس، حاكم وست فرجينيا على "تويتر"، نبأ وفاة كلاين لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن كيفية وقوع الحادث.

وقال جاستس: "اليوم فقدنا أحد نجوم وست فرجينيا البارزين وفقدت أنا صديقا مقربا. ترجع علاقات أسرتينا إلى بداية إمبراطورية كلاين —بيونير فويل. أسس كريس كلاين إمبراطورية وكان موجودا دوما في كل مناسبة للعطاء. كان رجلا رائعا ومحبا ومعطاء".

وقالت الصحيفة نقلا عن أصدقاء لكلاين لم تذكر أسماءهم إن من بين القتلى واحدة من بنات كلاين.

وذكرت وكالة "بي.إن.أو نيوز" للأنباء نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم في الولايات المتحدة والباهاما أن الهليكوبتر سقطت في المحيط الأطلسي بعد فترة وجيزة من إقلاعها في وقت مبكر أمس الخميس بالقرب من جزيرة ووكرز كاي في أقصى شمال الباهاما.

وقالت صحيفة "بالم بيتش بوست"، نقلا عن دلفين ميجر كبير المحققين في إدارة تحقيقات حوادث الطيران بجزر الباهاما، إن الهليكوبتر كانت متجهة إلى فورت لودرديل في فلوريدا مضيفة أن كلاين يعيش في سمينول لاندينج في فلوريدا.

وكلاين يحتل المرتبة 1281 في قائمة "فوربس" للأثرياء وتقدر ثروته بنحو 1.8 مليار دولار ووصفته المجلة بأنه رجل عصامي.