لحظة توقيف الزوارق البريطانية لناقلة النفط الإيرانية (فيديو)

نشرت وسائل إعلامية فيديو اللحظات الأولى لعملية توقيف ناقلة النفط الإيرانية من قبل زوارق البحرية البريطانية التي طوقت الناقلة "غريس 1" واحتجزتها.

نشرت وسائل إعلامية اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر لحظة قيام زوارق البحرية البريطانية بتطويق ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" التي كانت ترفع علم بنما، عند مضيق جبل طارق.

ونقلت وكالة "بي بي سي" البريطانية أن حكومة جبل طارق اتخذت إجراء فوريا قامت من خلاله بتوقيف سفينة شحن تحمل نفطا.

وكانت حكومة جبل طارق أصدرت بيانا جاء فيه: "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا".

من جهته دعا القائد في الحرس الثوري الإيراني وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، بريطانيا للإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، وإلا فإنه يجب على المسؤولين الرد بالمثل.

وقال رضائي، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة "إذا لم يفرج البريطانيون عن ناقلة النفط الإيرانية، فإن واجب المسؤولين الإيرانيين هو رد فعل مقابل واحتجاز ناقلة نفط بريطانية".