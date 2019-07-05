ترامب يرد على منافسه جو بايدن

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على تصريحات نائب الرئيس السابق جو بايدن التي وصف بها ترامب بأنه "مخيف".

نقل موقع "ذا هيل" عن وسائل إعلامية أمريكية أن ترامب رد على كلام جون قائلا:

"لا أعتقد أنني مخيف".

وكان استطلاع، نشرت نتائجه يوم الأحد 16 يونيو/ حزيران، كشف تصدر نائب الرئيس السابق جو بايدن، للسباق الرئاسي.

وحل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مرتبة متأخرة، بحسب الاستطلاع، الذي أجرته "فوكس نيوز" الأمريكية.

وكشفت شبكة "فوكس نيوز" أن الاستطلاع أظهر أن بايدن تقدم على ترامب بـ 49 بالمئة مقابل 39 بالمئة من الناخبين المسجلين على الصعيد الوطني، بحسب "فرنسا 24"، كما أعطى المرشح بيرني ساندرز الأفضلية على الرئيس بنسبة 49 بالمئة مقابل 40 في المئة.

وبين الاستطلاع تقدم المرشحتين إليزابيث وورن وكمالا هاريس وحاكم منطقة ساوث بند في إنديانا بيت بوتيدجدج على ترامب بنقطة أو بنقطتين.

ويقدر هامش الخطأ في الاستطلاع بنسبة ثلاث نقاط، ويأتي قبل أكثر من 500 يوم من موعد الاستحقاق الرئاسي في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وتعد هذه المدة كبيرة جدا وقد نقلب فيها المعادلة رأسا على عقب.

بينما كشف استطلاع أجرته شبكة "سي بي اس" تقدم بايدن على ترامب في الولايات التي يتوقّع أن تشهد معركة انتخابية حامية، بينما يسود اعتقاد في أوساط الناخبين الديمقراطيين بأن بايدن هو الأوفر حظا للفوز في مواجهة ترامب في الاستحقاق الرئاسي.