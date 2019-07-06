واشنطن مستعدة لتعزيز التنسيق مع الصين لحل قضية شبه الجزيرة الكورية

وأضاف البيان:
أطلع ستيفن بيغون الجانب الصيني على نتاج الاجتماع الأخير بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة لتعزيز الاتصالات والتنسيق مع الصين بشأن حل قضية شبه الجزيرة الكورية.
وبدوره أكد تشاو هوي أن التفاعل الأطراف النشط في المستقبل القريب له أهمية كبيرة لدفع عملية مفاوضات السلام.
وقال نائب وزير خارجية الصين: "تدعم الصين استمرار الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وتأمل أن يتحرك الطرفان تجاه بعضهما البعض، وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا بين البلدين، واستئناف المشاورات في أقرب وقت ممكن".
والتقى الأسبوع الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، وعبر ترامب إلى داخل حدود كوريا الشمالية، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي تطأ قدمه أراضي كوريا الشمالية، كما عاد ترامب برفقة الزعيم الكوري الشمالي، وعبرا الحدود إلى داخل كوريا الجنوبية.
وجرى لقاء ترامب مع كيم بحضور وزيري الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والمالية، ستيفين منوتشين، وابنة الرئيس، إيفانكا ترامب، وزوجها، مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر.
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