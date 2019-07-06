عودة الروس: الألمان يفرحون والبريطانيون يحزنون

كشف ممثل أوكرانيا لدى مجلس أوروبا ما جرى خلف الكواليس عند التصويت على عودة روسيا إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وقررت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي أن يستعيد الوفد الروسي حق التصويت وغيره من صلاحيات العضو في الجمعية البرلمانية التي حرم منها في عام 2014 بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف الذي أيده الغرب بينما رفضت روسيا تأييده.

وكشف دميتري كوليبا، ممثل أوكرانيا لدى مجلس أوروبا، لـ"بي بي سي أوكرانيا" أن الذين عارضوا القرار بشأن روسيا ومعظمهم من بريطانيا، تجمهروا في غرفة منفصلة ليعبروا عن حزنهم لهزيمتهم وشربوا الكحول وسكروا. أما الاشتراكيون الذين أيدوا الروس ومعظمهم من ألمانيا، ففرحوا لنجاحهم كما قال ممثل أوكرانيا.