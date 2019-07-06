في ذكرى الثورة البوليفارية... روحاني يؤكد لمادورو تضامن بلاده مع فنزويلا

أعرب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، عن تضامن بلاده مع فنزويلا في ذكرى الثورة البوليفارية بالتزامن مع التوترات بين البلدين والولايات المتحدة.

طهران — سبوتنيك. وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان إن "الرئيس الإيراني حسن روحاني بعث برقية تهنئة إلى الرئيس الفنزويلي، نیكولاس مادورو، والشعب الفنزويلي بمناسبة ذكرى الثورة البوليفارية في فنزويلا".

وقال روحاني في البرقية، "تعبر الجمهورية الإسلامية عن ترحيبها لوقوف الشعب والدولة الفنزويلية إلى جانب زعماء الثورة البوليفارية (سيمون بوليفار وهوغو شافيز)، وتؤكد مجددا تضامنها العميق والأخوي من مع فنزويلا البوليفارية، وتعرب عن استعدادها التام لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات".

واتخذت طهران موقفا مؤيدا لمادورو في مواجهة الضغوط الأمريكية باتجاه تركه لمنصبه.

ويشير مصطلح الثورة البوليفارية للسياسات اليسارية على الصعيدين السياسي والاجتماعي التي تبناها سلف مادورو، هوغو تشافيز، وسميت بذلك نسبة لسيمون بوليفار، الزعيم الثوري الذي ناضل لتحرير أمريكا اللاتينية من الحكم الإسباني في القرن التاسع عشر.