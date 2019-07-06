الإفصاح عن موعد زيارة أمير قطر إلى واشنطن

وذكرت الوكالة على حسابها في "تويتر": "سمو أمير البلاد المفدى يلتقي الرئيس الأمريكي في واشنطن، يوم 9 يوليو الجاري".
وأضافت الوكالة "سيتم بحث أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم".
سمو أمير البلاد المفدى يلتقي الرئيس الأمريكي في واشنطن، يوم 9 يوليو الجاري، حيث سيتم بحث أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم. #قنا pic.twitter.com/bogzZ7fpiq— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 5, 2019
وأعلن البيت الأبيض في يونيو/حزيران إن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.
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