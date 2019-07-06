الإفصاح عن موعد زيارة أمير قطر إلى واشنطن

أعلنت وكالة الأنباء القطرية عن موعد زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى أمريكا ولقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت الوكالة على حسابها في "تويتر": "سمو أمير البلاد المفدى يلتقي الرئيس الأمريكي في واشنطن، يوم 9 يوليو الجاري".

وأضافت الوكالة "سيتم بحث أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم".

سمو أمير البلاد المفدى يلتقي الرئيس الأمريكي في واشنطن، يوم 9 يوليو الجاري، حيث سيتم بحث أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم. #قنا pic.twitter.com/bogzZ7fpiq — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 5, 2019

وأعلن البيت الأبيض في يونيو/حزيران إن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.