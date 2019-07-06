مسؤول بريطاني: الناقلة باسيفيك فوياغر في بحر العرب "آمنة وبخير"

أكد مسؤول بريطاني في مجال عمليات التجارة البحرية إنه قام بالاتصال بالناقلة باسيفيك فوياغر في بحر العرب والناقلة "آمنة وبخير".

وقال المسؤول لوكالة رويترز: "إن الناقلة باسيفيك فوياغر العملاقة التي ترفع علم المملكة المتحدة والتي توقفت في الخليج في وقت مبكر من اليوم السبت "آمنة وبخير".