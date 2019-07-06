تسجيل
12:59 06 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    ترامب وزوجته ميلانيا

    بالصور... تمثال بالحجم الطبيعي لميلانيا ترامب يشبه "فزاعة"

    © REUTERS / Tom Brenner
    العالم
    انسخ الرابط
    0 11

    جرى الكشف عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي لسيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب قرب مسقط رأسها سيفنيكا بجنوب شرق سلوفينيا.

    ميلانيا ترامب
    © AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
    وحدها في المنزل.. لماذا ميلانيا ترامب غابت عن أوساكا
    وحسب "رويترز" نحت التمثال الفنان المحلي أليس زوبيفتس بتكليف من الفنان الأمريكي المقيم في برلين براد داوني. ويتزامن الكشف أمس الجمعة عن التمثال، الذي ربما يكون ساخرا، مع معرض لداوني في يوبليانا عاصمة سلوفينيا عن جذور ميلانيا في هذا البلد الصغير.

    وجرى نحت التمثال من شجرة زيزفون حية يشكل الجزء السفلي منها قاعدة يقف عليها التمثال داخل أحد الحقول قرب نهر سافا في قرية روزنو الواقعة على بعد ثمانية كيلومترات من سيفنيكا. ووصف بعض المنتقدين التمثال بأنه أشبه بالفزاعة (خيال المآتة) الذي يستخدم في الحقول لإخافة الطيور.

    والتمثال عبارة عن شكل محفور غير مميز الملامح لكن باقي الجسد يظهر الثوب الأزرق الذي ارتدته ميلانيا أثناء حفل تنصيب زوجها دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

    وقال داوني إنه أراد تسليط الضوء على مكانة ميلانيا ترامب بوصفها مهاجرة تزوجت رئيسا تعهد بالحد من الهجرة.

    • الكشف رسمياً عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب في روزنو بالقرب من مسقط رأسها في سفنيكا
      الكشف رسمياً عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب في روزنو بالقرب من مسقط رأسها في سفنيكا
      © REUTERS / Borut Zivulovic
    • الكشف رسمياً عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب في روزنو بالقرب من مسقط رأسها في سفنيكا
      الكشف رسمياً عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب في روزنو بالقرب من مسقط رأسها في سفنيكا
      © REUTERS / BORUT ZIVULOVIC
    • الكشف رسمياً عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب في روزنو بالقرب من مسقط رأسها في سفنيكا
      الكشف رسمياً عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب في روزنو بالقرب من مسقط رأسها في سفنيكا
      © REUTERS / ROZNO NEAR SEVNICA
    • الكشف رسمياً عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب في روزنو بالقرب من مسقط رأسها في سفنيكا
      الكشف رسمياً عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب في روزنو بالقرب من مسقط رأسها في سفنيكا
      © REUTERS / BORUT ZIVULOVIC
    • الكشف رسمياً عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب في روزنو بالقرب من مسقط رأسها في سفنيكا
      الكشف رسمياً عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب في روزنو بالقرب من مسقط رأسها في سفنيكا
      © REUTERS / BORUT ZIVULOVIC
    • تمثال مضحك لميلانيا ترامب
      تمثال مضحك لميلانيا ترامب
      © REUTERS / BORUT ZIVULOVIC
    • تمثال ميلانيا ترامب
      تمثال ميلانيا ترامب
      © REUTERS / BORUT ZIVULOVIC
    1 / 7
    © REUTERS / Borut Zivulovic
    الكشف رسمياً عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب في روزنو بالقرب من مسقط رأسها في سفنيكا

    والنحات الذي صنع هذا التمثال معروف باسم ماكسي. وقد ولد في المستشفى الذي ولدت فيه ميلانيا وهو من مواليد الشهر ذاته.

    انظر أيضا:

    اختيار المتحدثة باسم ميلانيا ترامب لمنصب الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض
    في عيد ميلاد ترامب... "سي إن إن" تعرض تقريرا عن "سيدة الغموض" ميلانيا
    ميلانيا ترامب متهمة بـ "قلة الاحترام" (صور)
    تطاير فستان ميلانيا ترامب بمطار طوكيو في موقف محرج(فيديو)
    قناة أمريكية تكشف سبب نوم ميلانيا ترامب بسرير منفصل عن زوجها
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ميلانيا ترامب, تمثال, ميلانيا, سلوفينيا, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة تتأرجح في منتجع التزلج روزا خوتار في سوتشي الروسية
    جلسة لشرب الشاي مع بوتين وكسوف الشمس الكامل... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب المعلومات السرية
    تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب البيانات الشخصية لدى مستخدميها
    بندقية القناصة توتشنوست (الدقة) الروسية
    بندقية القناصة "توتشنوست" (الدقة) الروسية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك