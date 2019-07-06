الرئيس الأوكراني الأسبق يسحب 34 مليون دولار من بنك

أعلن ذلك أندريه بورتنوف، النائب الأول لرئيس مكتب رئيس جمهورية أوكرانيا، عبر موقع "تويتر".

Государственное бюро расследований подтвердило, что по делу об отмывании преступных доходов начало расследование обстоятельств снятия в течении последнего месяца Порошенко 34 миллионов наличных долларов в Международном инвестиционном банке https://t.co/gBynPhn4kx. — Andrey Portnov (@AndriiPortnov) July 5, 2019

​وتهدف التحريات التي بدأها مكتب التحقيقات في إطار التحقيق في قضية غسل الأموال إلى كشف ملابسات سحب 34 مليون دولار من بنك مملوك لبوروشينكو.

وكان بوروشينكو يسحب هذا المبلغ من "بنك الاستثمارات الدولي" على مدى شهر. وأخرج بوروشينكو 340 كيلوغراما من الأوراق النقدية من فئة 100 دولار من البنك حسب تقديرات بورتنوف.