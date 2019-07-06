الرئيس الأوكراني يكشف عن الطريقة الوحيدة لإيقاف مشروع "التيار الشمالي-2"

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يعتزم مناقشة مشروع "التيار الشمالي-2" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي "هذا هو الشخص الوحيد (دونالد ترامب) الذي أنا متأكد من أنه سوف يحل هذه القضية لمصلحة أوكرانيا"، كما نقلت قناة "أوكرانيا 112".

وأضاف الزعيم الأوكراني أنه "لا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ولا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتدخلان بشكل فعال لإيقاف تنفيذ المشروع، وذلك بسبب تعرضهم للضغط من رجال رجال الأعمال المحليين".

وأضافت القناة أن موعد زيارة الرئيس الأوكراني إلى أمريكا غير متفق عليه حتى الآن.

وحذر ترامب الدول الأوروبية في الشهر الماضي من احتمال فرض عقوبات على المشاركين في مشروع "التيار الشمالي-2"، وفي الوقت نفسه، أضاف الرئيس الأمريكي أن "الناس لديهم الحق في فعل ما يريدون".