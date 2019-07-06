أول تصريح رئاسي أفغاني رسمي عن مدة محددة للتوصل إلى سلام مع "طالبان"

أعرب وحيد عمر كبير مستشاري الرئيس الأفغاني للشؤون الاستراتيجية عن أمل الحكومة في التوصل لاتفاق سلام قبل حلول شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، مشيراً إلى الحكومة تعمل مع الشركاء الدوليين بغية تحقيق هذا الهدف.

كابول— سبوتنيك . وقال عمر، خلال ندوة بمركز الإعلام الحكومي اليوم السبت: "نتطلع، وفي غضون الشهرين المقبلين وحتى مطلع شهر أيلول/ سبتمبر التوصل إلى اتفاق أولي حول عملية السلام ".

وأضاف: "من المؤكد أنها لن تكون النهاية، وبعد ذلك ستبدأ المفاوضات الحقيقية".

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أفغاني رفيع المستوى بشكل علني عن مدة زمنية محددة للتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان، وقبل عبر مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي في زيارة خاطفة له إلى كابول نهاية الشهر الماضي عن إمكانية التوصل لاتفاق قبل موعد الانتخابات الرئاسية نهاية سبتمبر المقبل.

وأوضح المسؤول الأفغاني أن حكومة الوحدة الوطنية في كابول تعمل بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وشركائها الدوليين حول ملف السلام في البلاد.

اختتام الجولة السابعة من مفاوضات السلام الأفغانية بين حركة طالبان ومسؤولين أميركيين اليوم في الدوحة pic.twitter.com/X2QpBBHfP0 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 6, 2019

كما كشف عمر أن الرئيس الأفغاني أشرف غني بحث، في اتصال هاتفي دام نحو ساعة ونصف، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد تطورات مباحثات السلام.

وكان 53 شخصية أفغانية من سياسيين حاليين وسابقين وإعلاميين ورجال دين وأعضاء في المجتمع المدني غادروا كابول على متن رحلة خاصة إلى قطر بغية المشاركة في مؤتمر الحوار الأفغاني مع طالبان والذي سيقام يومي 7 و8 تموز/يوليو في الدوحة.

ويتزامن المؤتمر مع الجولة السابعة من المباحثات بين الولايات المتحدة ومندوبين عن حركة طالبان بدأ السبت الماضي في قطر ايضاً.