الشرطة التركية تفاجأ بسيارة تحمل مواد تستخدم لصناعة أسلحة نووية

أنقرة — سبوتنيك. وجاء في بيان لإدارة محافظة بولو الواقعة غرب البلاد: "خلال عملية التفتيش، جرى مصادرة 18.01 غراما من مادة "الكاليفورنيوم"، والتي تستخدم في الرؤوس الحربية للأسلحة النووية ومحطات الطاقة النووية، هذه المادة، التي يقدر سعرها بـ 72 مليون دولار، والتي يتطلب استيرادها ونقلها وتخزينها إذنا خاصا، تم إرسالها إلى مجلس أبحاث الطاقة الذرية التركي لمعاينتها".

هذا وأوقف ضباط الشرطة في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، السيارة في مقاطعة بولو، بالقرب من حديقة غابات أتاتورك.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتقال 5 أشخاص في هذه القضية، ولا يزال التحقيق جاريا.