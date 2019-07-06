الدفاع التركية: مقتل 61 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بعملية عسكرية في العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن 61 من عناصر حزب العمال الكردستاني، قتلوا منذ انطلاق عملية عسكرية تقوم بها وحدات تركية ضد مواقع الحزب بمنطقة هاكورك بشمال العراق، في أواخر أيار/مايو الماضي.

أنطاكيا — سبوتنيك. وأفادت الوزارة، في بيان، بـ "تحييد 61 مسلحا من حزب العمال الكردستاني منذ بدء العملية العسكرية في منطقة هاكورك شمالي العراق"، و"تدمير 151 مخبأ وكهفا تابعا لتنظيم حزب العمال الكردستاني، وإبطال مفعول 110 عبوة ناسفة".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في 27 أيار/مايو الماضي، بدء عملية عسكرية تحمل اسم "المخلب" مدعومة بمروحيات هجومية في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وتؤكد تركيا مضيها في استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد وفي شمالي العراق، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "ردا على هجمات إرهابية ينفذها عناصر الحزب داخل تركيا بين الحين والآخر".

وعادة ما يستخدم المسؤولون الأتراك كلمة "تحييد" في بياناتهم عن الهجمات ضد المسلحين دون تقديم تفاصيل دقيقة لكن يعتقد بصفة عامة أنه يعني القتل أو الأسر أو الإصابة.

وتعتبر تركيا "حزب العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا وحاربته داخل البلاد وفي دول الجوار.

ودعت بغداد أنقرة في أكثر من مناسبة لاحترام سيادتها تعليقا على العمليات العسكرية شمالي البلاد.