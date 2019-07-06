الدفاع التركية: مقتل 61 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بعملية عسكرية في العراق

أنطاكيا — سبوتنيك. وأفادت الوزارة، في بيان، بـ "تحييد 61 مسلحا من حزب العمال الكردستاني منذ بدء العملية العسكرية في منطقة هاكورك شمالي العراق"، و"تدمير 151 مخبأ وكهفا تابعا لتنظيم حزب العمال الكردستاني، وإبطال مفعول 110 عبوة ناسفة".
وتؤكد تركيا مضيها في استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد وفي شمالي العراق، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "ردا على هجمات إرهابية ينفذها عناصر الحزب داخل تركيا بين الحين والآخر".
وعادة ما يستخدم المسؤولون الأتراك كلمة "تحييد" في بياناتهم عن الهجمات ضد المسلحين دون تقديم تفاصيل دقيقة لكن يعتقد بصفة عامة أنه يعني القتل أو الأسر أو الإصابة.
وتعتبر تركيا "حزب العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا وحاربته داخل البلاد وفي دول الجوار.
ودعت بغداد أنقرة في أكثر من مناسبة لاحترام سيادتها تعليقا على العمليات العسكرية شمالي البلاد.
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