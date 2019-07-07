الخارجية الإيرانية: لا نعول على القناة المالية والأوروبيين

قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إن طهران لا تعول على القناة المالية "اينستكس" ولا الأوروبيين، لكنها تسعى لفتح الباب لمساعدة اقتصادها، مشيرا إلى أن إيران طرحت على هذه الدول مسألة التبادلات المالية بالعملة المحلية.

طهران — سبوتنيك. وقال عراقجي خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد للإعلان الخطوة الثانية لتخفيض طهران من التزاماتها بالاتفاق النووي "نحن في الحرب الاقتصادية التي أعلنها السيد ترامب نتخذ أي خطوة إلى تأمين مصالح إيران وسوف نذهب إلى أي خطوة تساعدنا في ذلك ولدينا برامج مع الصين وروسيا والهند في هذا الصدد".

وأضاف عراقجي "لا نعول على القناة المالية ولا الأوروبيين ولا أي بلد أخر لكن من الممكن أن تفتح الباب لمساعدة اقتصادنا"، مضيفا "لدينا برامج مع هذه الدول وطرحنا مسألة التبادلات المالية بالعملية المحلية".

كما أشار إلى أن "إيران سنقدم شكوى بشأن الخطوات التي أقدمت عليها أمريكا بعد انسحابها من الاتفاق".

وكان ترامب قد انسحب، في مايو/أيار الماضي، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، زاعما أنه يتضمن عيوبا وأعلن بعد ذلك خططا من جانب واحد لإعادة فرض العقوبات على إيران.