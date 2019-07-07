مصرع 7 أطفال أفغان إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء رعي الماشية

أفادت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، بأن 7 أطفال أفغان لقوا مصرعهم أثناء رعي الماشية إثر انفجار عبوة ناسفة في قرية نائية بولاية غور وسط البلاد، متهمين مسلحي حركة "طالبان" بالضلوع في الحادثة.

كابول- سبوتنيك وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحاكم الولاية أنه "فيما كان الأطفال يرعون الماشية أمس السبت في قرية دولت يار تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيي طالبان ما أدى لاستشهاد 7 منهم وإصابة طفل واحد بجروح".

ووفقا للبيان فإن متوسط أعمار الضحايا تتراوح بين سن الخامسة والخامسة عشرة.

وندد غلام ناصر خاضع، حاكم ولاية غور بالاعتداء، وأمر الجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق حول الحادثة وتحديد الجناة وتقديمهم إلى العدالة. ولم تصدر حركة "طالبان" تعليقا حول الحادثة بعد.

ويأتي الحادثة وسط استمرار مساعي السلام، وفيما تستعد الأطراف المحلية للجلوس على طاولة الحوار في مؤتمر الحوار الأفغاني — الأفغاني اليوم وغداً في الدوحة برعاية قطرية — ألمانية مشتركة.

وتشهد أفغانستان مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة "طالبان" التي استولت في السابق على مساحة كبيرة في المناطق الريفية من البلاد وشنت هجومًا على المدن الكبرى.

وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.