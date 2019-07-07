ظريف: على الأوروبيين دعم سياسية إيران بعد فشلهم في تنفيذ اتفاقاتهم

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، أن جميع الإجراءات التي اتخذتها إيران لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015 كان "يمكن أن تتبدل" إذا أوفى الموقعون الأوروبيون على الاتفاقية بالتزاماتهم.

وتابع الوزير الإيراني، في تغريدة على "تويتر"، "اليوم تتخذ إيران جولتها الثانية من الخطوات العلاجية بموجب الفقرة 36 من خطة العمل المشتركة".

Today, Iran is taking its second round of remedial steps under Para 36 of the JCPOA. We reserve the right to continue to exercise legal remedies within JCPOA to protect our interests in the face of US #EconomicTerrorism. All such steps are reversible only through E3 compliance. — Javad Zarif (@JZarif) July 7, 2019

​وأضاف "نحن نحتفظ بالحق في الاستمرار في ممارسة سبل الانصاف القانونية داخل خطة العمل المشتركة لحماية مصالحنا في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي. كل هذه الخطوات لا يمكن التراجع عنها إلا من خلال التزام الدول الأوروبية الثلاث".

Having failed to implement their obligations under JCPOA—incl after US withdrawal—EU/E3 should at minimum politically support Iran’s remedial measures under Para 36, incl at IAEA.

E3 have no pretexts to avoid a firm political stance to preserve JCPOA & counter U.S unilateralism. — Javad Zarif (@JZarif) July 7, 2019

​كما ذكر ظريف أن "الدول الأوروبية الثلاث ليست لديها ذرائع لتجنب اتخاذ موقف سياسي لحماية خطة العمل المشتركة، ومواجهة الأحادية الأمريكية".

وأعلنت إيران، في وقت سابق من اليوم الأحد، خطوات جديدة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015، مشيرة إلى أن أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة.

وقال كبير المفاوضين النوويين الإيراني، عباس عراقجي، في مؤتمر صحفي، "سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبي بأننا سنخفض التزاماتنا وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق".

من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ 5%"، وذلك بحسب وكالة "فارس".

وذكر عراقجي أن بلاده "أعطت فرصة للالتزام بالاتفاق النووي وتخفيض التزاماتنا لا يعني الخروج من الاتفاق"، مشيرا إلى أن طريق الدبلوماسية ما زال مفتوحا وربما يكون هناك أفكار فيما يخص بيع نفط إيران واستعادة أمواله.

كما أعلن أن إيران ستتخذ ستين يوما آخرين للحفاظ على الاتفاق النووي وإيجاد حلول، مضيفا "إذا لم يتمكن الأوروبيون من تلبية مطالب إيران فسنستمر في خفض التزاماتنا بالاتفاق النووي خطوة تلو أخرى".

وتابع "سنقدم شكوى بشأن الخطوات التي أقدمت عليها أمريكا بعد انسحابها من الاتفاق النووي".

كما ذكر المسؤولان أن إيران "لن تخصب اليورانيوم في الوقت الحالي إلى المستوى اللازم لمفاعل طهران".