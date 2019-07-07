القضاء على قيادي رفيع في حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت مصادر أمنية، اليوم الأحد، عن تمكن الجيش والاستخبارات التركيين، من القضاء على قيادي كردي بارز في حزب العمال الكردستاني، بعملية مشتركة، شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن تلك المصادر، قولها إن "القيادي الذي تم تحييده هو المدعو "ديار غريب محمد" عضو ما يسمى المجلس الرئاسي والتنفيذي للمنظمة الإرهابية".

وأشارت المصادر إلى أن "العملية جرت في 27 يونيو/حزيران المنصرم، في منطقة كورتك بجبل قنديل، شمالي العراق".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحييد قيادي بارز بهذا المستوى ينتمي لحزب العمال الكردستاني في قنديل، المعقل الرئيسي لهم.

يشار أن ديار غريب محمد، والملقب بـ"هلمت ديار" من مواليد 1973 في السليمانية بالعراق، وانضم لحزب العمال الكردستاني عام 1992، وأصبح أحد الأعضاء السبعة لما يسمى المجلس الرئاسي للكردستاني.