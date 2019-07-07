رئيس لجنة الأمن ببرلمان إيران يقول إن لا سقف لتخصيب اليورانيوم

طهران- سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن ذو النورين قوله: "اليوم قمنا بالتجهزيات الفنية للبدء بتخصيب اليورانيوم على مستوى أعلى من 3.67%، ويوما بعد يوما سوف نرفع مستوى التخصيب وسوف نرفع نسبة مخزوننا من اليورانيوم المخصب"، مضيفا "منذ اليوم، لا يوجد سقف لدى الجمهورية الإسلامية حول تخصيب اليورانيوم".
وأوضح ذو النورين: "إذا أردنا صناعة أجهزة دفع نووية فمن الممكن أن تحتاج هذه الأجهزة إلى يورانيوم مخصب من نسبة 3.67% إلى 90%، ويعتمد ذلك على نوع الجهاز الذي نريد صناعته".
وتابع: "إذا أردنا صناعة بطاريات دفع نووية للغواصات وغيرها من القطع البحرية، فهنا يتوجب علينا تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة".
وأكد ذو النورين: "سوف نخصب لدرجة تلبي حاجتنا لجميع الأمثلة التي ذكرتها، ولدينا القدرة والإرادة على تخصيب اليورانيوم بالمستوى الذي نحتاج".
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