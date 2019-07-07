رئيس لجنة الأمن ببرلمان إيران يقول إن لا سقف لتخصيب اليورانيوم

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مجتبي ذو النورين، اليوم الأحد، إن بلاده لن تضع سقفا لتخصيب اليورانيوم، وأنها قد تتابع التخصيب للحد الكافي لإنتاج بطاريات دفع للغواصات النووية.

طهران- سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن ذو النورين قوله: "اليوم قمنا بالتجهزيات الفنية للبدء بتخصيب اليورانيوم على مستوى أعلى من 3.67%، ويوما بعد يوما سوف نرفع مستوى التخصيب وسوف نرفع نسبة مخزوننا من اليورانيوم المخصب"، مضيفا "منذ اليوم، لا يوجد سقف لدى الجمهورية الإسلامية حول تخصيب اليورانيوم".

وأوضح ذو النورين: "إذا أردنا صناعة أجهزة دفع نووية فمن الممكن أن تحتاج هذه الأجهزة إلى يورانيوم مخصب من نسبة 3.67% إلى 90%، ويعتمد ذلك على نوع الجهاز الذي نريد صناعته".

وتابع: "إذا أردنا صناعة بطاريات دفع نووية للغواصات وغيرها من القطع البحرية، فهنا يتوجب علينا تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة".

وأكد ذو النورين: "سوف نخصب لدرجة تلبي حاجتنا لجميع الأمثلة التي ذكرتها، ولدينا القدرة والإرادة على تخصيب اليورانيوم بالمستوى الذي نحتاج".