"قفزة درامية"... إحصائية صواريخ وقذائف الفصائل الفلسطينية منذ 2014

كشفت إحصائية إسرائيلية عما أطلقته الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من صواريخ وقذائف منذ الحرب الأخيرة على غزة عام 2014 وحتى عام 2018.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، الإحصائية وجاء فيها أن الفترة التي شهدت حرب 2014، هي الفترة التي سجلت فيها الفصائل الفلسطينية أكبر عدد من الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقتها على إسرائيل.

وبحسب الإحصائية أنه خلال حرب 2014، أطلقت الفصائل الفلسطينية 4225 صاروخاً وقذيفة هاون، وفي عام 2015، انخفض العدد إلى 27 صاروخاً وقذيفة، وارتفع مرة أخرى في عام 2016 إلى 46، واستمر الارتفاع في عام 2017، إذ تم إطلاق 87 صاروخاً وقذيفة هاون.

وجاء في الإحصائية أنه في عام 2018، "حدثت قفزة درامية".

وبحسب الإحصائية أطلقت الفصائل الفلسطينية 1378 صاروخاً نحو إسرائيل، و"هو ما مثل نهاية الهدوء بعد أكثر من ثلاث سنوات على حرب 2014، وبداية الاستنزاف في مسيرات العودة وكسر الحصار"، بحسب الصحيفة العبرية.