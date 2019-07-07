بومبيو يهدد إيران بعد إعلانها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

هددت الولايات المتحدة إيران، اليوم الأحد، بالمزيد من العقوبات على خلفية إعلان طهران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي للعام 2015 وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية.

غرد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عبر (تويتر)، قائلا، "إن التوسيع الأخير من جانب إيران لبرنامجها النووي سوف يقود لمزيد من العزلة والعقوبات، ويجب على الأمم الحفاظ على المبدأ الدائم بعدم السماح بالتحصيب ضمن برنامج إيران النووي".

وحذر بومبيو من أن "تسلح النظام الإيراني بالسلاج النووي سيمثل خطرا أكبر على العالم".

Iran’s latest expansion of its nuclear program will lead to further isolation and sanctions. Nations should restore the longstanding standard of no enrichment for Iran’s nuclear program. Iran’s regime, armed with nuclear weapons, would pose an even greater danger to the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) ٧ يوليو ٢٠١٩

وأعلنت إيران مطلع الشهر الجاري تجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب، وهو 300 كيلوغرام، فيما قال الناطق باسم الخارجية عباس موسوي "ستقطع طهران خطوتها الثانية إن لم يقدم الأوروبيون على خطوة ملموسة لتنفيذ آلية اينستكس قبل 7 يوليو/تموز الجاري".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في أيار/مايو الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية.