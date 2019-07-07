أردوغان يهنئ زعيم المعارضة اليونانية على الفوز بالانتخابات البرلمانية

هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زعيم المعارضة اليونانية، كرياكوس ميتسوتاكيس بفوزه بالانتخابات البرلمانية.

وتقدم أردوغان، مساء اليوم الأحد، بالتهنئة لزعيم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ كرياكوس ميتسوتاكيس، على فوزه بالانتخابات البرلمانية على حساب رئيس الوزراء الخاسر، أليكسيس تسيبراس.

ونقلت قناة "إن تي في" التركية عن مصادر بالرئاسة أن "الرئيس التركي أجرى اتصالا هاتفيا برئيس وزراء اليونان الجديد، وقدم له التهاني بفوزه في الانتخابات"، وتابعت القناة أن أردوغان "تمنى أن تكون نتائج الانتخابات خيرا على العلاقات التركية- اليونانية والمنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء التركية "الأناضول".

واعترف رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بفوز منافسه ميتسوتاكيس، وهنأه بفوزه بالانتخابات البرلمانية المبكرة التي عقدت اليوم الأحد.

وقال تسيبراس إنه يحترم إرادة الشعب الذي صوت لصالح وصول حزب الديمقراطية الجديدة للسلطة خلال الانتخابات العامة، بحسب "euronews".

وقال تسيبراس للصحفيين "اليوم نقبل حكم الشعب ورؤوسنا مرفوعة. كان علينا اتخاذ قرارات صعبة بتكلفة سياسية باهظة من أجل وصول اليونان إلى ما هي عليه الآن".