أوغلو يهنئ ميتسوتاكيس بتصدر حزبه انتخابات اليونان

هنأ وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، رئيس حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ في اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، بنجاحه في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاووش أوغلو، عبر حسابه على "تويتر"، وقال: "أهنئ زعيم الديمقراطية الجديدة كيرياكوس ميتسوتاكيس بنجاحه في الانتخابات".

وأضاف: "أثق بأن الصداقة بين الشعبين التركي واليوناني، وعلاقاتنا الثنائية ستتعزز أكثر في ظل قيادته".

وأظهرت استطلاعات خروج الناخبين فوز حزب "الديمقراطية الجديدة" بالانتخابات؛ حيث حصل على نسبة تتراوح بين 38 و42 بالمئة من الأصوات، وهي نسبة كافية التي تسمح له بتشكيل الحكومة بمفرده، بحسب مانقلت وكالة "الأناضول".

وبهذه النتيجة، من المتوقع أن يحصل حزب "الديمقراطية الجديدة" على عدد مقاعد يتراوح بين 155 و167 مقعدا في البرلمان، من أصل 300.

بينما من المتوقع أن يحصل حزب "سيريزا" اليساري الحاكم، برئاسة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، على عدد مقاعد بين 77 و88.

وبذلك، يبدو أن ميتسوتاكيس سيكون رئيس الوزراء المقبل في اليونان المقبل ليقود المحافظين إلى السلطة، وينهي 4 سنوات من حكم اليساريين الذين يُلقى عليهم باللوم في إثقال كاهل البلاد بمزيد من الديون وسوء إدارة الأزمات.