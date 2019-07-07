ترامب: إيران تفعل أمورا سيئة كثيرة وعليها توخي الحذر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تفعل " أمورا سيئة كثيرة"، مشيرا إلى أنه من الأفضل لإيران "توخي الحذر".

وأكد ترامب في تصريحات للصحفيين لدى مغادرته موريس تاون في نيوجيرزي متوجها إلى واشنطن، على أن "إيران لن تملك على الإطلاق سلاحا نوويا"، بحسب رويترز.

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان طهران أنها سترفع خلال وقت قصير نسبة تخصيب اليورانيوم التي يجيزها الاتفاق النووي الموقع في 2015.

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، اليوم الأربعاء، بـ"توخي الحذر من التهديدات"، وذلك بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن البلاد ستعزز تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحد الأقصى المحدد في الاتفاق النووي لعام 2015.

وحسب "رويترز" حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم الأربعاء قائلا "انتبهوا للتهديدات" وذلك بعدما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستخصب اليورانيوم إلى أعلى من السقف الذي يحدده الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وأعلنت إيران، في وقت سابق من اليوم الأحد، خطوات جديدة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015، مشيرة إلى أن أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة.

وقال كبير المفاوضين النوويين الإيراني، عباس عراقجي، في مؤتمر صحفي، "سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبي بأننا سنخفض التزاماتنا وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق".

من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ5%"، وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وفي تصريحات للصحفيين انتقد ترامب السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كيم داروش، قائلا إنه لم يخدم المملكة المتحدة جيدا، وذلك بعد تقرير إخباري زعم أنه انتقد إدارة ترامب في سلسلة من المذكرات السرية.