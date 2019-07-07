ترامب: إيران تفعل أمورا سيئة كثيرة وعليها توخي الحذر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تفعل " أمورا سيئة كثيرة"، مشيرا إلى أنه من الأفضل لإيران "توخي الحذر".