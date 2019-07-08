تسيبراس يقر بهزيمته في انتخابات برلمان اليونان

أقر رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، أمس الأحد، بهزيمته في الانتخابات البرلمانية، موجها التهنئة لمنافسه كرياكوس ميتسوتاكيس.

القاهرة — سبوتنيك. وقال تسيبراس، زعيم حزب سيريزا في خطاب متلفز، "لقد حدد الشعب اختياره، ونحن نحترم هذ الاختيار، لقد اتصلت بميتسوتاكيس وهنأته على فوزه".

وذكرت مصادر بحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، الفائز بالأغلبية، لوكالة "أثينا"، أن اليوم الاثنين، سيشهد إدلاء ميتسوتاكيس القسم كرئيس للوزراء.

وجرت هذه الانتخابات بوقت مبكر بعد دعوة وجهها ميتسوتاكيس في كانون الثاني/يناير الماضي إثر خلاف حول موافقة أثينا على تسمية جمهورية مقدونيا بمقدونيا الشمالية لتشابه اسمها مع منطقة باليونان.

ووقعت اليونان في 17 تموز/يوليو2018، اتفاقا مع جمهورية مقدونيا، يحل نزاعا قديما حول اسمها، ويفتح لسكوبي الطريق للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. لكن الاتفاق، على إعادة تسمية مقدونيا إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، أدى إلى انتقادات في كل من اليونان ومقدونيا نفسها.

وكان تسيبراس قد تولى منصبه بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية للعام 2015.