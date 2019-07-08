هونغ كونغ... اعتقال 6 أشخاص خلال احتجاجات

وقال منظمو الاحتجاجات إن 230 ألف شخص ساروا في شوارع كولون، في أحدث موجة من المظاهرات المناهضة لمشروع قانون يسمح بإرسال مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم. وذكرت الشرطة أن العدد بلغ في ذروته 56 ألفان، بحسب رويترز.
وعلقت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ والتي تدعمها بكين، مشروع القانون بعد احتجاجات عنيفة الشهر الماضي أطلقت فيها الشرطة الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع. لكنها رفضت إلغاءه.
واندلعت اشتباكات يوم الأحد بعدما تحركت الشرطة لتفريق بعض النشطاء الذين سدوا شوارع بعد انتهاء الاحتجاج الذي كان سلميا إلى حد بعيد.
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