30 قتيلا جراء سقوط حافلة ركاب في واد بالهند

موسكو — سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام هندية نقلاً عن الشرطة إن، 27 شخصا لقوا مصرعهم في مكان الحادث، بينما تم نقل أكثر من 16 شخصاً أخرين إلى المستشفيات لتلقى العلاج.
وكانت الأمطار الغزيرة قد أسفرت عن انهيار جدران مبان في الهند، مما أودى بحياة 27 شخصا، الأسبوع الماضي، وتسبب سوء الأحوال الجوية لليوم الثاني على التوالي في تعطيل خدمات السكك الحديدية والملاحة الجوية في العاصمة المالية مومباي، واضطر المسؤولون إلى إغلاق مدارس ومكاتب، لكن الأسواق ظلت مفتوحة.
وذكرت وكالة "رويترز" أنه خلال موسم الأمطار الموسمية الذي يمتد في الهند من يونيو/ حزيران إلى سبتمبر/ أيلول، تشهد البلاد حوادث مميتة نتيجة انهيار مبان وجدران إذ تضعف الهياكل ذات البنية الضعيفة.
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