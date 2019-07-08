30 قتيلا جراء سقوط حافلة ركاب في واد بالهند

لقى 29 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم الاثنين، جراء حادث سقوط حافلة ركاب في قناة في مدينة أغرا في شمال الهند.

موسكو — سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام هندية نقلاً عن الشرطة إن، 27 شخصا لقوا مصرعهم في مكان الحادث، بينما تم نقل أكثر من 16 شخصاً أخرين إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

ذكرت شرطة ولاية أوتار براديش في بيان على " تويتر" أن الحافلة كانت متجهة من لكناو إلى دلهي، وقد نام السائق وهو يقود، مما أدى إلى الانحراف المفاجئ للحافلة عن مسارها وقد سقطت من ارتفاع حوالي 4.5 متر. وأشار البيان إلى أنه تم إنقاذ نحو 20 راكبا.

وكانت الأمطار الغزيرة قد أسفرت عن انهيار جدران مبان في الهند، مما أودى بحياة 27 شخصا، الأسبوع الماضي، وتسبب سوء الأحوال الجوية لليوم الثاني على التوالي في تعطيل خدمات السكك الحديدية والملاحة الجوية في العاصمة المالية مومباي، واضطر المسؤولون إلى إغلاق مدارس ومكاتب، لكن الأسواق ظلت مفتوحة.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه خلال موسم الأمطار الموسمية الذي يمتد في الهند من يونيو/ حزيران إلى سبتمبر/ أيلول، تشهد البلاد حوادث مميتة نتيجة انهيار مبان وجدران إذ تضعف الهياكل ذات البنية الضعيفة.