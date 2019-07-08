قائد الجيش الإيراني: إيران لا تسعى للحرب مع أي دولة

أعلن قائد الجيش الإيراني، الجنرال عبد الرحيم موسوي، اليوم الاثنين، أن إيران دولة لا تسعى إلى الحرب مع دول أخرى.

وتأتي تصريحات قائد الجيش الإيراني بعد أحداث متتالية حصلت معها، بدءا بإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة فوق الأراضي الإيراني وصولا إلى حادثة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية من قبل السلطات البريطانية.

وجاء إعلان قائد الجيش الإيراني لوكالة "مهر" الإيرانية أن بالرغم من كل الظروف القائمة والضغوطات المستمرة على إيران، فإن الأخيرة لا تسعى للحرب ضد أحد، وفقط تحاول الدفاع عن سيادتها ونفسها.

كما أضاف موسوي أن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة من قبل بريطانيا لم تكن متجهة إلى سوريا وعلى الحكومة البريطانية إطلاق سراحها فورا.

وأشار الموسوي إلى أن الخطوة الإيرانية في الانسحاب من بعض أجزاء الاتفاق النووي هي قانونية وأخلاقية ومنطقية، وذلك بعد عدم التزام الأوروبيين بتعهداتهم في الاتفاق.

وكانت حكومة جبل طارق أعلنت أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية، ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

من جهته دعا القائد في الحرس الثوري الإيراني وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، بريطانيا للإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، وإلا فإنه يجب على المسؤولين الرد بالمثل.

وقال رضائي، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة: "إذا لم يفرج البريطانيون عن ناقلة النفط الإيرانية، فإن واجب المسؤولين الإيرانيين هو رد فعل مقابل واحتجاز ناقلة نفط بريطانية".