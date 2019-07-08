موسوي: ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق لم تكن متجهة إلى سوريا

طهران — سبوتنيك. وقال موسوي في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين: "إيقاف ناقلة النفط الإيرانية يعتبر عملا شنيعا وغير مقبول"، موضحا: "الناقلة الإيرانية المحتجزة من قبل بريطانيا لم تكن متجهة إلى سوريا، وعلى الحكومة البريطانية إطلاق سراحها فورا".

وأضاف موسوي: "نستمر بالتشاور بشأن ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها بريطانيا وهي لم تقم بأي خرق لأي عقوبات".

وكانت حكومة جبل طارق أعلنت أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية، ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.