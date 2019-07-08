متحدث الطاقة الذرية الإيرانية: رفعنا مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%

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متحدث الطاقة الذرية الإيرانية: منذ صباح اليوم رفعنا مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%