أردوغان: تركيا تستعد لتسلم منظومة "إس 400" الروسية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تستعد لتسلم منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400"، لكن لم يتحدد موعدها استلامها بعد.

القاهرة — سبوتنيك. وقال أردوغان في مؤتمر صحافي من إسطنبول، اليوم الاثنين: "تبدأ حاليا الاستعدادات لبدء مرحلة تسليم منظومة إس 400 "، موضحا: "المنظومات تم إعدادها لبدء تسليمها إلى تركيا، لكن لم يتضح بعد موعد محدد لتسلمها من روسيا".

وأضاف أردوغان: "وزارة الدفاع التركية هي المعنية بأماكن نشر هذه المنظومات"، متابعا: "سيتم وضعها في أكثر المناطق خطرا على تركيا ونتمنى أن تعود بالخير على وطننا والعالم".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال، الجمعة الماضية، إن صفقة منظومة الصواريخ "إس-400" مع تركيا تسير حسب الخطة المرسومة.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن رئيس أمانة صناعة الدفاع التركية إسماعيل ديمير، قوله إن تسليم منظومة الدفاع الصاروخية "إس 400" من روسيا إلى تركيا قد يبدأ هذا الأسبوع.

وأكد الرئيس التركي في تصريحات سابقة أن أنقرة لا يمكنها التراجع عن الصفقة المبرمة مع روسيا، وأنها في مرحلة الاستلام.

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا بسبب صفقة صواريخ "إس 400" التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو.

وتصر أنقرة على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، بينما تعارض واشنطن تلك الصفقة، وتحاول الضغط على الحكومة التركية من أجل التراجع عنها.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" إيقاف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، وأمهلت أنقرة حتى يوم 31 تموز/يوليو المقبل، للتراجع عن شراء نظام صواريخ "إس 400 " من روسيا.