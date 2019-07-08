كارثة طبيعية تجبر الولايات المتحدة على إغلاق أكبر قواعدها العسكرية

ساهمت الكوارث الطبيعية في الأيام الأخيرة بإغلاق قاعدة عسكرية أمريكية وإيقافها عن العمل بسبب الزلازل التي ضربتها، ما أسفر عن تدمير جزء كبير من الميناء العسكري.

وذكر موقع أمريكي متخصص بالأخبار العسكرية " MILITARY" أن واحدة من أكبر القواعد البحرية الأمريكية في بحيرة الصين المتواجدة بولاية كاليفورنيا تم إغلاقها بعد زلزال قوي ضرب المنطقة.

wake up. the epicenter of all three quakes was directly underneath the Naval Air Warfare Center at China Lake nearest town is Ridgecrest. They test advanced weapons and research armaments at the station pic.twitter.com/bhKFiilYGz — ✈️ Roy Drones Jr ✈️ (@chiweethedog) July 6, 2019

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الولاية الأمريكية شهدت سلسلة من الهزات وصلت إلى السبع درجات وهذا يعد مؤشرا خطيرا في تلك المنطقة.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، تم تسجيل زلازل بلغت قوتها 7.1 درجة سبب تدميرا أساسيا بجزء كبير من القاعدة البحرية الأمريكية وهذا ما استدعى لإغلاقها.

وتقع القاعدة البحرية الأمريكية في بحيرة الصين وتتمدد على مساحة تزيد على 4.5 ألف كيلومتر مربع وتتألف من عدة أقسام وميناء ومبان.