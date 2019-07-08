الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى وقف أي خطوات تتعارض مع الاتفاق النووي

قالت متحدثة، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي "قلق بشدة" من إعلان إيران أنها تجاوزت مستويات تخصيب اليورانيوم المتفق عليها عالميا، ويدعو طهران إلى "التوقف والعدول عن" أي أنشطة تتعارض مع الاتفاق النووي.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين، أن طهران رفعت، منذ صباح اليوم، مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%.

وهدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن إيران ستقوم بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20 في المئة، في إطار المرحلة الثالثة لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي.

كما أشار نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، إلى أن خطوات تقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي التي تم اتخاذها يمكن التراجع عنها بشرط قيام الطرف المقابل بتنفيذ تعهداته بالاتفاق.

وشدد جهانغيري على أن إيران "تسعى نحو الحوار والتعاون المشترك لكن في نفس الوقت سوف تدافع بشكل كامل عن حقوق شعبها".