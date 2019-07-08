غضب في الشارع الجزائري بسبب ما فعلته السفارة البريطانية

ونشرت السفارة البريطانية بالجزائر على صفحتها الرسمية في فيسبوك صورة يظهر فيها علم المثليين مرفرفا إلى جانب العلم البريطاني، وأرفقت الصورة بتعليق: "علم قوس قزح يرفرف دعماً لمسيرات فخر المثليين في لندن"، الأمر الذي رفضه كثير من الجزائريين، معتبرين أن مثل هذه الممارسات تتنافى مع الدين والتقاليد في البلاد.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعربوا عن مدى ما وصفوه بالاستفزاز لمشاعرهم وانهالوا على منشور السفارة بوابل من التعليقات المعارضة للأمر، مطالبين بإزالة العلم وتقديم اعتذار للشعب الجزائري.