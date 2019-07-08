تسجيل
16:47 08 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    EXO's Baekhyun joining #BottleCapChallenge

    بالفيديو.. أبرز مواقف تحدي "غطاء الزجاجة"

    © Photo/ oohsehun/ Instagram
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10

    بعد "تحدي الثلج"، و"كيكي" وغيرها، ظهر، مؤخراً، تحدي جديد اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة والعديد من دول العالم، معروف باسم "تحدي غطاء الزجاجة".

     فبدلا من فتح غطاء الزجاجات باستخدام اليدين كالمعتاد، على الشخص فتحها عن طريق التركيز والرشاقة الحركية في الدوران بتوجيه ركلة قوية إلى غطاء الزجاجة لفتحها.

    وأول من أطلق هذا التحدي هو نجم الفنون القتالية فارابي دافليتشين من خلال فيديو نشره قبل حوالي أسبوع وأرفقه بهاشتاغ #FaraKicksChallenge، لكن المصمم الكندي إيرلسون هيو كان أول من أطلق اسم "غطاء الزجاجة" على هذا التحدي، وبعدها نقل التحدي لنجم الملاكمة ماكس هولواي ثم مالبث وانتشر هذا التحدي بسرعة كبيرة بين مشاهير هوليوود المعروفين بإجادتهم للفنون القتالية، والذين أظهروا بأن الأمر قد يكون سهلاً.

    ورغم صعوبة هذا التحدي إلا أن أشخاصا من مختلف الأعمار شاركوا فيه ومن أبرز المشاهير الذين قبلوا هذا التحدي النجم العالمي جيسون ستاثام، خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، مقطعا مصورا ظهر خلاله وهو يفتح زجاجة فارغة عبر توجيه ركلة خلفية للغطاء.

    كما شارك بالتحدي، نجم الملاكمة، سينسي سيث، والمغني جون ماير، والمصمم العالمي إيرولسون هيو، حيث نجحوا جميعهم في التحدي.

    كما نشر هولواي مقطع الفيديو لابنه الصغير وهو يقوم بالتحدي ذاته، وشاركت الممثلة الصينية ولاعبة الفنون القتالية جانيس هونغ، هي الأخرى في التحدي.

    ولم يجذب هذا التحدي المشاهير فقط، إذ حرص العديد من الأفراد العاديين على المشاركة في هذا التحدي. وشارك بعض الأشخاص في التحدي بطرق مميزة وبعضهم الآخر اللحظات الكوميدية المرافقة لفشل محاولتهم بفتح الزجاجة.

    وباتت هذه التحديات و"صرعات" السوشال ميديا تلقى شعبية كبيرة وتحرك معظم الرواد، كما أنها أتاحت فرصة التواصل والتفاعل بين المشاركين.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    #bottlecapchallenge

    Публикация от Женя Иванова (@eugeniya.ivanova) 6 Июл 2019 в 10:08 PDT

    وانقسمت آراء المغردين العرب حول التحدي الجديد، إذ اعتبر بعضهم أن التحدي جميل وأبدوا رغبتهم في القيام به.

    حيث ووصف أحدهم التحدي بالصعب والرائع متسائلا عن عدد الزجاجات التي ستكسر في الأيام القادمة، بينما اعتبر آخرون أن التحدي فارغ وليس فيه أي إبداع.

    الكلمات الدلالية:
    غطاء الزجاجة, وسائل التواصل الاجتماعي, تحدي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفتيات قبل بدء سباق العرائس في مدينة جيليزنودوروجسك الروسية
    رغم الرياح والأمطار...لا شيء يقف أمام العروس
    ألمانيا ترفض طلبا لأمريكا بشأن قوات برية في سوريا
    هل تنشر ألمانيا قوات برية في سوريا؟
    بندقية القناصة توتشنوست (الدقة) الروسية
    بندقية القناصة "توتشنوست" (الدقة) الروسية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك