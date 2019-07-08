بالفيديو.. أبرز مواقف تحدي "غطاء الزجاجة"

بعد "تحدي الثلج"، و"كيكي" وغيرها، ظهر، مؤخراً، تحدي جديد اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة والعديد من دول العالم، معروف باسم "تحدي غطاء الزجاجة".

فبدلا من فتح غطاء الزجاجات باستخدام اليدين كالمعتاد، على الشخص فتحها عن طريق التركيز والرشاقة الحركية في الدوران بتوجيه ركلة قوية إلى غطاء الزجاجة لفتحها.

وأول من أطلق هذا التحدي هو نجم الفنون القتالية فارابي دافليتشين من خلال فيديو نشره قبل حوالي أسبوع وأرفقه بهاشتاغ #FaraKicksChallenge، لكن المصمم الكندي إيرلسون هيو كان أول من أطلق اسم "غطاء الزجاجة" على هذا التحدي، وبعدها نقل التحدي لنجم الملاكمة ماكس هولواي ثم مالبث وانتشر هذا التحدي بسرعة كبيرة بين مشاهير هوليوود المعروفين بإجادتهم للفنون القتالية، والذين أظهروا بأن الأمر قد يكون سهلاً.

— Max Holloway (@BlessedMMA) 28 июня 2019 г.

ورغم صعوبة هذا التحدي إلا أن أشخاصا من مختلف الأعمار شاركوا فيه ومن أبرز المشاهير الذين قبلوا هذا التحدي النجم العالمي جيسون ستاثام، خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، مقطعا مصورا ظهر خلاله وهو يفتح زجاجة فارغة عبر توجيه ركلة خلفية للغطاء.

كما شارك بالتحدي، نجم الملاكمة، سينسي سيث، والمغني جون ماير، والمصمم العالمي إيرولسون هيو، حيث نجحوا جميعهم في التحدي.

كما نشر هولواي مقطع الفيديو لابنه الصغير وهو يقوم بالتحدي ذاته، وشاركت الممثلة الصينية ولاعبة الفنون القتالية جانيس هونغ، هي الأخرى في التحدي.

— Max Holloway (@BlessedMMA) 30 июня 2019 г.

ولم يجذب هذا التحدي المشاهير فقط، إذ حرص العديد من الأفراد العاديين على المشاركة في هذا التحدي. وشارك بعض الأشخاص في التحدي بطرق مميزة وبعضهم الآخر اللحظات الكوميدية المرافقة لفشل محاولتهم بفتح الزجاجة.

— Vic DiBitetto (@vicdibitetto) 7 июля 2019 г.

وباتت هذه التحديات و"صرعات" السوشال ميديا تلقى شعبية كبيرة وتحرك معظم الرواد، كما أنها أتاحت فرصة التواصل والتفاعل بين المشاركين.

وانقسمت آراء المغردين العرب حول التحدي الجديد، إذ اعتبر بعضهم أن التحدي جميل وأبدوا رغبتهم في القيام به.

حيث ووصف أحدهم التحدي بالصعب والرائع متسائلا عن عدد الزجاجات التي ستكسر في الأيام القادمة، بينما اعتبر آخرون أن التحدي فارغ وليس فيه أي إبداع.