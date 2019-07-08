تسجيل
18:19 08 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019

    أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم تدعم شعوب أفريقيا واقتصادها

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    صرح الخبير الاقتصادي المصري إيهاب سمرة، أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي أعلن عنها أمس من شأنها خدمة أكثر من 1.2 مليار نسمة ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أن إحصائيات التجارة البينية بين الدول الأفريقية الحالية لا تعبر مطلقا عن حجم ثروات وموارد هذه الدول.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال سمرة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "الاتفاقية الأفريقية ضخمة من شأنها خدمة 1.2 مليار نسمة في مختلف الدول التي وقعت عليها".

    مدينة مصراتة في ليبيا
    © flickr.com / Ben Sutherland
    الاتحاد الأفريقي يعلق على استهداف معسكر المهاجرين في ليبيا
    وأردف "حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية يصل إلى 15 بالمئة فقط (من إجمالي حجم تجارتها الخارجية)".

    وأعلن الاتحاد الأفريقي، أمس الأحد، خلال القمة الاستثنائية لقادة وزعماء أفريقيا في عاصمة النيجر نيامي، إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بعد توقيع 54 دولة على "اتفاقية التجارة الحرة القارية".

    وأضاف الخبير الاقتصادي أن "نسبة التجارة البينية بين الدول الأفريقية لا تعبر مطلقا عن حجم الثروات والموارد الموجودة في هذه الدول"، موضحا أن "حجم الناتج الأفريقي ضعيف للغاية الآن، ويصل إلى 2.7 تريليون دولار فقط، وإذا نجحت في تنفيذ المبادئ السبعة للاتفاقية، فمن الممكن أن يرتفع حجم الناتج المحلي إلى 4 تريليون دولار بحسب الدراسات".

    عوائد كبيرة متوقعة وعوائق

    وتابع الخبير الاقتصادي بأنه من المتوقع أن يتخطى الناتج المحلي الأفريقي بعد تطبيق هذه الاتفاقية واكتمال خطة التنمية 2063 هذه النسب بشكل كبير، مؤكدا "كخبير اقتصادي، أنا متفائل بهذه الاتفاقية، لأنها ستوجد حلولا اقتصادية لكثير من المشكلات والأزمات، على رأسها التسوية الإلكترونية للمدفوعات التي تختصر الوقت والمجهود".

    ولفت سمرة إلى أن "العوائق كبيرة، لكننا بدأنا في التخلص منها، وسوف يتبعها إجراءات أخرى، وبمجرد أن تنجح دول في تطبيق الاتفاقية ستتبعها الدول الأخرى"، مستكملا حديثه "لا نتوقع جني ثمار الاتفاقية سريعا، لابد أن تبدأ الخطوات التنفيذية أولا".

    وعن الدول التي يمكن أن تأخذ بزمام مبادرة تنفيذ بنود الاتفاقية، قال سمرة "مجموعة سوازيلاند، وكينيا، وأوغندا، وتنزانيا، وجنوب أفريقيا، دول جاهزة بالفعل للتطبيق، وهي دول صاعدة، بالإضافة إلى أنني أرى أن إثيوبيا كذلك ستنضم لهذه الدول على الرغم من المناوشات الموجودة".

    وأعرب الخبير الاقتصادي عن أمله في التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، قائلا "كان من المرجح أن تكون ليبيا هي محطة بدء تنفيذ هذه الاتفاقية، وأتمنى أن تحل أزمتها بنهاية العام الجاري لتكون هذه الدولة هي بداية التنفيذ"، موضحا أن "المغرب مع الجزائر، وتونس، لديها نموذج تعاون اقتصادي ناجح مع غرب أفريقيا ودول مثل ساحل العاج، ومالي، وموريتانيا، وغيرها".

    ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "الصادرات المصرية أيضا لها حضور جيد في غرب أفريقيا، وزادت العام الماضي من 3.7 مليار دولار إلى 4.7 مليار دولار، ثلثها تقريبا للجزائر".

    وعن استفادة الدول من الاتفاقية الأفريقية، قال الخبير الاقتصادي "الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية ليست استفادة الدول، لكن انخفاض السعر للمستهلك لكي يزيد الإقبال على السلع والمنتجات المصنعة أفريقيا، بدلا عن استيرادها من الصين، وغيرها، وبالتالي هذه مسؤولية القطاع الخاص أكثر من العام، وتتطلب المزيد من الوقت".

    وتابع الخبير الاقتصادي "الاتفاقية تستهدف تسهيل وتشجيع الاستثمارات، وبالتالي تتطلب قرارات سياسية متعلقة بالتأشيرات، والإقامات"، موضحا أن "هذه المعوقات موجودة في العديد من الدول الأفريقية، ويجب حلها أو على الأقل التعامل بالمثل، تتطلب وقتا هي أيضا فالدافع موجود، والعائد مربح جدا".

    تهيئة الظروف ومصر تدعم التنمية في أفريقيا

    ومن جانبه أكد أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري محمود يحيى أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ضخمة تتطلب نية خالصة من الدول الأفريقية لتطبيقها والاستفادة منها، مشددا على أنها تتطلب كذلك استعدادات واسعة في عدة مجالات منها البنية التحتية وإزالة العوائق الجمركية.

    وقال يحيى، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "اتفاقية التجارة تستلزم استعدادات كبيرة، أولها في البنية التحتية، من طرق واتصالات وغيرها، ولدينا طريق القاهرة-كيب تاون الذي انتهى إنجاز غالبية مراحله، ولم يتبق سوى جزء بسيط، لتسهيل حركة النقل والتجارة، بالإضافة إلى إزالة العوائق الأخرى".

    مدينة بنغازي الليبية
    © AFP 2019 / Abdullah Doma
    وفد معهد الدراسات الأفريقية بموسكو يزور ليبيا ويبحث العلاقات الاقتصادية
    وأضاف النائب المصري "تكلفة النقل مرتفعة جدا، ويجب أن يتم وضع حلول لمعالجة هذا العائق، بالإضافة إلى وضع التسهيلات الجمركية ورسوم الدخول والتنقل بين الدول الأفريقية"، موضحا أن "المعاملة ستكون بالمثل في كل شيء، وتتطلب استعدادات واسعة وفي مجالات متعددة".

    وأوضح يحيى أن تطبيق الاتفاقية قد يتطلب "إنشاء مناطق حرة بين الدول الأفريقية، للدعم اللوجستي، ورفع كفاءة وتجهيز الموانئ البرية والبحرية في هذه الدول"، مؤكدا "هذه اتفاقية ضخمة تتطلب نية خالصة من الدول الأفريقية لتنفيذها، وهذا ما نراه يتحقق".

    وحول الدور المصري لدعم الاتفاقية القارية، قال النائب المصري "يجب أن يتضح بشكل مؤكد أن الجميع شركاء في التنمية، ولن يستفيد طرف على حساب طرف آخر، ومصر تؤيد بقوة التنمية في أي دولة أفريقية"، موضحا أن "رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام يعني أنها أتت لتساهم في تنمية أفريقية، ولم تأت لتترأس أو تقود فقط".

    وتابع يحيى "مصر دعمت القارة على مدى عقود مضت، في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت مصر سببا في نهضة واستقرار أفريقيا، وبعد ذلك حدثت فجوة، وتحاول القيادة المصرية الحالية إعادة دور مصر السابق في العلاقات القوية السابقة مع الدول الأفريقية".

    واعتبر يحيى الخطوة الأفريقية "بالغة الأهمية ومنتظرة من فترة طويلة"، قائلا "الدعم المصري للاتفاقية يؤكد صدق القيادة المصرية في دعم التنمية الأفريقية، وأن هذه التنمية لن تأتي إلا من داخل القارة".

    وأشاد النائب المصري بتوقيع "54 دولة على الاتفاقية في إجماع عليها، والجميع لديه رغبة حقيقية للمشاركة".

    ومع إطلاق المرحلة التشغيلية اعتباراً من تموز/يوليو 2019 سيتمكن التجار عبر إفريقيا من الاستفادة من ترتيبات التجارة التفضيلية التي توفرها منطقة التجارة الحرة الأفريقية، حيث ستجري المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء التي أودعت صكوك التصديق وتلك التي تتوافق مع أحكام قواعد المنشأ التي تحكم التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

    ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بنهاية أيار/مايو الماضي بعد توقيع 22 دولة عليها، وهو الحد الأدنى المطلوب.

    انظر أيضا:

    السودان يستضيف قمة اقتصادية لدول القرن الأفريقي
    خبير سوداني: التكتل الاقتصادي لمنطقة القرن الأفريقي جيد بشرط تجاوز الخلاف السياسي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفتيات قبل بدء سباق العرائس في مدينة جيليزنودوروجسك الروسية
    رغم الرياح والأمطار...لا شيء يقف أمام العروس
    ألمانيا ترفض طلبا لأمريكا بشأن قوات برية في سوريا
    هل تنشر ألمانيا قوات برية في سوريا؟
    بندقية القناصة توتشنوست (الدقة) الروسية
    بندقية القناصة "توتشنوست" (الدقة) الروسية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك