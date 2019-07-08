محاكمة أوروبي بعد التقاطه صور مع جثة مصلوبة خلال انتمائه لـ"داعش"

مثُل شخص هولندي المولد، يشتبه بأنه عضو في تنظيم "داعش" أمام محكمة في هولندا اليوم الإثنين، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في العراق وسوريا، منها خرق اتفاقيات جنيف، بعد التقاطه صور مع جثة مصلوبة ونشره صورا لقتلى على الإنترنت.

هذه هي أول محاكمة في هولندا للفصل في ارتكاب من يشتبه بأنه عضو في "داعش" لجرائم حرب؛ وفقا لـ "رويترز".

ولا توجد محكمة دولية للنظر في الأعمال الوحشية واسعة النطاق أثناء حرب سوريا الأهلية التي بدأت في عام 2011، لكن مسؤولي الادعاء في عدد من الدول الأوروبية وجهوا اتهامات لمواطنيهم ممن انضموا لجماعات متشددة في الشرق الأوسط.

ويواجه المتهم، ويدعى أسامة أشرف (24 عاما)، اتهامات بانتهاك القانون الدولي بعد مزاعم عن انضمامه لـ "داعش" في مدينة الموصل العراقية وفي الرقة السورية بين عامي 2014 و2016.

وقال المدعون، إن أشرف التقط صورة له وهو بجانب جثة رجل مصلوب على صليب خشبي ونشر صورا لعضو في "داعش" وهو يحمل رأس مقاتل كردي بعد قطعها وصورة لجثة سيدة وشخص يضع قدمه عليها.

وقال أشرف في بيان إنه انضم لـ "داعش" بعدما صار مشردا في هولندا لكنه لم يتسبب في إيذاء أي شخص.

وقال أمام المحكمة "لو لم أظهر في الصورة لاعتبرني "داعش" خائنا… ظهرت في الصورة وأتحمل مسؤولية ذلك. وأنا آسف ولم أكن أقصد التقليل من شأن هذا الرجل".