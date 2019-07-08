استياء الأكراد من تصريحات ميركل

استدعت لجنة العلاقات الخارجية في برلمان إقليم كردستان العراق، برئاسة ريبوار بابكيا يوم الأربعاء الماضي نائب القنصل العام الألماني في أربيل للشؤون السياسية والاقتصادية والإنسانية باربرا شوماخر.

وجاء الاستدعاء عقب تصريحات أطلقتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في 19 حزيران الماضي خلال زيارتها لإحدى المدارس في مدينة غوسلار بولاية سكسونيا السفلى شمالي البلاد جاء فيها: "نؤيد سيادة ووحدة الأراضي العراقية وأعتقد أن دولة كردية لن تخدم السلام في المنطقة".

وعبر وفد نواب برلمان إقليم كردستان في لقائه مع نائب القنصل الألماني في أربيل عن كبير قلقه من تصريحات المستشارة ميركل حول عدم تأييدها إقامة دولة كردية رغم أن 93 بالمئة من الكرد صوتوا لصالح إقامة الدولة، وفقا لموقع "كلكامش برس".

وسلم الوفد رسالة احتجاج بهذا الشأن موجهة من النواب إلى ميركل تتضمن وجوب احترام ألمانيا لمطاليب الكورد في الاستقلال.

يذكر إن إقليم كردستان أجرى استفتاء الانفصال عن العراق يوم 25 سبتمبر/ أيلول 2017، شمل محافظات الإقليم الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك)، بالإضافة إلى كركوك المتنازع عليها مع بغداد.

ووافق المصوتون —حسب النتائج الرسمية- على الانفصال بنسبة فاقت 93%، لكن الحكومة الاتحادية في بغداد رفضت الاعتراف بالاستفتاء واتخذت عدة إجراءات لإبطاله.

يذكر أن الحكومة الألمانية عارضت استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق عن بغداد في 25 سبتمبر 2017، الذي رفضته بغداد وتركيا وإيران المجاورتان.