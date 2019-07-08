تسجيل
22:09 08 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرحب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في باريس، فرنسا 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

    ترامب وماكرون يناقشان تهديد إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم

    © REUTERS / Vincent Kessler
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث اليوم الاثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تهديد إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم.

     

    لقاء ماكرون وترامب في الإليزيه
    © REUTERS / POOL
    أكبر مستشار دبلوماسي لماكرون يزور إيران غدا لوقف التصعيد بين واشنطن وطهران
    قال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان "ناقشا الجهود المستمرة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي ووقف سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط"؛ حسب "رويترز".

    وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين إن إيران خصبت يورانيوم بنسبة نقاء تجاوزت الحد الذي نص عليه الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015 وهو 3.67 في المئة مما يؤكد الإجراء الذي أعلنته الحكومة الإيرانية من قبل.

    وقال متحدث باسم الوكالة التي تتولى الإشراف على الاتفاق "المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) يوكيا أمانو أبلغ مجلس المحافظين بأن مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو/ تموز من أن إيران تخصب يورانيوم بدرجة أعلى من 3.67 بالمئة".

    وذكر تقرير أُرسل للدول الأعضاء في الوكالة أن الوكالة تحققت من مستوى تخصيب اليورانيوم عبر أجهزة على الانترنت لمراقبة التخصيب مضيفا أن عينات أخذت أيضا اليوم الاثنين لفحصها. ولم تحدد الوكالة نسبة النقاء التي تخصب بها إيران اليورانيوم واكتفت بالقول بأنها أعلى من 3.67%.

    وأضاف التقرير أن إيران أبلغت الوكالة اليوم بأنه "استنادا إلى تقييم المشغل" فإن مستوى التخصيب بلغ نحو 4.5 في المئة. ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله في وقت سابق اليوم إن المستوى تجاوز 4.5 في المئة.

    ورغم تجاوز إيران لحد التخصيب المدرج بالاتفاق النووي، فإن درجة النقاء لا تزال أقل بكثير من نسبة 20 في المئة وهو المستوى الذي كانت إيران قد وصلت إليه قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

    انظر أيضا:

    موسكو تدعو إلى عدم الرضوخ للعواطف بسبب خطوات إيران الأخيرة بشأن الاتفاق النووي
    أكبر مستشار دبلوماسي لماكرون يزور إيران غدا لوقف التصعيد بين واشنطن وطهران
    العقوبات الأمريكية على إيران... آثارها وطرق الالتفاف عليها
    خبير إيراني: إيران تفتح فرصة جديدة للأوروبيين والأمريكيين للتفكير مليا بفوائد الاتفاق النووي
    هل تنجح الولايات المتحدة في سحب العراق إلى جانبها في أزمتها مع إيران
    وكالة الطاقة الذرية: نتحقق من إعلان إيران حول مستوى تخصيب اليورانيوم
    إيران تحذر: احتجاز بريطانيا غير المشروع للناقلة سابقة خطيرة ويجب أن ينتهي الآن
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, الاتفاق النووي, تخصيب اليورانيوم, البيت الأبيض, إيمانويل ماكرون, دونالد ترامب, أمريكا, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفتيات قبل بدء سباق العرائس في مدينة جيليزنودوروجسك الروسية
    رغم الرياح والأمطار...لا شيء يقف أمام العروس
    ألمانيا ترفض طلبا لأمريكا بشأن قوات برية في سوريا
    هل تنشر ألمانيا قوات برية في سوريا؟
    بندقية القناصة توتشنوست (الدقة) الروسية
    بندقية القناصة "توتشنوست" (الدقة) الروسية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك