ترامب وماكرون يناقشان تهديد إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث اليوم الاثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تهديد إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم.

قال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان "ناقشا الجهود المستمرة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي ووقف سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط"؛ حسب "رويترز".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين إن إيران خصبت يورانيوم بنسبة نقاء تجاوزت الحد الذي نص عليه الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015 وهو 3.67 في المئة مما يؤكد الإجراء الذي أعلنته الحكومة الإيرانية من قبل.

وقال متحدث باسم الوكالة التي تتولى الإشراف على الاتفاق "المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) يوكيا أمانو أبلغ مجلس المحافظين بأن مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو/ تموز من أن إيران تخصب يورانيوم بدرجة أعلى من 3.67 بالمئة".

وذكر تقرير أُرسل للدول الأعضاء في الوكالة أن الوكالة تحققت من مستوى تخصيب اليورانيوم عبر أجهزة على الانترنت لمراقبة التخصيب مضيفا أن عينات أخذت أيضا اليوم الاثنين لفحصها. ولم تحدد الوكالة نسبة النقاء التي تخصب بها إيران اليورانيوم واكتفت بالقول بأنها أعلى من 3.67%.

وأضاف التقرير أن إيران أبلغت الوكالة اليوم بأنه "استنادا إلى تقييم المشغل" فإن مستوى التخصيب بلغ نحو 4.5 في المئة. ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله في وقت سابق اليوم إن المستوى تجاوز 4.5 في المئة.

ورغم تجاوز إيران لحد التخصيب المدرج بالاتفاق النووي، فإن درجة النقاء لا تزال أقل بكثير من نسبة 20 في المئة وهو المستوى الذي كانت إيران قد وصلت إليه قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ.