المشاركون في المؤتمر الأفغاني حول السلام يؤكدون ضرورة استمرار الحوار

اتفق جميع المشاركون في المؤتمر الأفغاني حول السلام" بما في ذلك طالبان وممثلو الحكومة بصفتهم الشخصية لأول مرة في الدوحة تحت رعاية ألمانيا وقطر على أن الوصول للسلام المستدام والشامل، والذي يعد مطلباً شعبياً للأفغان عموما، يكمن عبر مفاوضات أفغانية - أفغانية تشمل جميع الأطراف، وجاء ذلك وفقا أحدى بنود البيان الختامي للمؤتمر.

الدوحة — سبوتنيك. وقال أطراف الحوار في بيان عقب اللقاء" نحن المشاركين في المؤتمر نثمن عالياً دور الأمم المتحدة والبلدان الإقليمية بخاصة تلك البلدان التي وفرت الأرضية لإجراء المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية والحوار الأفغاني — الأفغاني الداخلي، ونطالب باستمرار هذه المساعي حتى تحقيق السلام الحقيقي في البلاد".

وفقا البيان، أكد جميع المشاركين على ضرورة استمرار الحوار والحد من العنف وضمان حقوق المرأة والأقليات.

كما أشاد المشاركون في البيان الختامي بمؤتمر الدوحة، واعتباره نقطة إيجابية ومؤثرة نحو إنهاء الحرب المفروضة على أفغانستان.

كما أعرب المشاركون في المؤتمر الأفغاني في البيان الختامي عن دعمهم لكافة المساعي المبذولة لإحلال السلام في أفغانستان بما في ذلك ما صدر في البيان الختامي لمؤتمر الحوار الأفغاني في موسكو يومي 5 و 6 فبراير/ شباط، فضلا عن دعوتهم لمنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبلدان الإقليمية لدعم والمصادقة على البيان الختامي لمؤتمر الدوحة.