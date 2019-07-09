وزير خارجية أوزبكستان يزور لندن للمشاركة بالمؤتمر العالمي لحرية الإعلام

أعلنت وزارة الخارجية الأوزبكية اليوم الثلاثاء إن وزير خارجيتها عبد العزيز كاملوف، سيشارك في المؤتمر العالمي لحرية وسائل الإعلام في لندن في الفترة من 9 إلى 12 تموز/ يوليو.

طشقند — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان على موقعها على الأنترنت: إن "وفد جمهورية أوزبكستان برئاسة وزير الخارجية عبد العزيز كاملوف سيزور المملكة المتحدة في الفترة من 9 إلى 12 يوليو للمشاركة في المؤتمر العالمي لحرية الإعلام في لندن".

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الزيارة يتضمن عقد اجتماعات ثنائية ومفاوضات مع المسؤولين البريطانيين.

في سياق آخر، أعلن مصدر مقرب من المجمع الصناعي العسكري الروسي، أمس الاثنين، أن روسيا بصدد تصدير 12 مروحية نقل من نوع "مي 35 إم" إلى أوزباكستان خلال عامين.

وتم تطوير مي —35 كمشروع مشترك بين شركة "ميل" بالتعاون مع مصنع روستوف للمروحيات عام 1994، ووفقا لبرنامج التحديث فتتمكن المروحية من الرؤية الليلية، ومزودة بنظام المراقبة عن طريق التصوير الحراري، والذي يجعلها تتمكن على مدار الساعة بالكشف والتعرف على الأشياء على مسافة 4 كم.