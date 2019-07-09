روسيا تستكمل تسليم "إس-400" للهند بحلول عام 2025

أعلن نائب مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تستكمل توريد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400" إلى الهند بحلول عامي 2024-2025.

وقال دروجوف للصحفيين: "تم الاتفاق على هذه الخطة، وسيتم تسليم المنظومة الأولى في غضون 24 شهرا بعد تحويل الدفعة الأولى من المال من الجانب الهندي".

وأضاف نائب مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني: "أعتقد أنه بحلول نهاية عام 2020 وبداية عام 2021، يجب تسليم المنظومة الأولى، ثم يجب تسليم المنظومات التالية في أوقات معينة خلال السنوات القليلة المقبلة، أي حتى 2024-2025، يجب أن تحصل الهند على جميع المنظومات".

وأشار دروجوف: منظومات إس-400 تحظى بشعبية كبيرة في سوق الأسلحة العالمية، فلدينا الكثير من الطلبات لتوريد "إس — 400".