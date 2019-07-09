انسحاب مرشح ديمقراطي من السباق الرئاسي الأمريكي

أعلن المرشح الديمقراطي إريك سوالويل، انسحابه من السباق الرئاسي بعد تراجع نسبة التأييد له في استطلاعات الرأي، وسط العدد الكبير من المرشحين الديمقراطيين للبيت الأبيض.

ونقلت "فرانس برس" عن موقع "ريل كلير بوليتيكس" أن النائب سوالويل لم يحصل في استطلاعات الرأي على أكثر من 1%.

وارتفعت في 26و27 يونيو/ حزيران الماضي، نسبة التأييد لسوالويل بعد مناظرة للمرشحين الديمقراطيين، حيث قال المرشح الأوفر حظا جو بايدن إن عليه تمرير الشعلة للجيل الأصغر.

وبعد انسحاب سوالويل بقي في السباق أكثر من 20 مرشحا، يخوضون معركة داخل حزبهم لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وحاليا يتصدر بايدن الاستطلاعات بنسبة 26%، بينما حلت سيناتورة كاليفورنيا كامالا هاريس في المرتبة الثانية.

وفي المرتبة الثالثة يأتي بيرني ساندرز، ثم إليزابيث وورن في المرتبة الرابعة بعد ارتفاع شعبيتها خلال الشهر الماضي إلى 13.8%.