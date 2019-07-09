دبلوماسي إيراني: الوكالة الذرية أكدت رفع طهران مستوى التخصيب

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن غريب قوله إن "المدير العام للوكالة الذرية أصدر تقريرا أكد فيه أن إيران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم فوق 3.67% وأن النسبة بلغت 4.5%".بهروز كمالوندي، قد أعلن، أمس الاثنين، أن طهران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%.
وهدد كمالوندي بأن إيران ستقوم بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20%، في إطار المرحلة الثالثة لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي.
وقال كمالوندي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة التلفزيون الإيرانية: "التخصيب بمستوى 20% إحدى الخطوات في المرحلة الثالثة لخفض الالتزامات".
وأضاف كمالوندي أن "زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية أحد خياراتنا لتقليص تعهداتنا في الاتفاق النووي في المرحلة الثالثة".
وتابع: "خطواتنا لتقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي موضوعة ضمن مخطط زمني هو شهرين لكل مرحلة. نحن صبرنا شهرين ويوم أمس بدأنا المرحلة الثانية".
وأضاف: "يوم أمس أعلنا ذلك ومنذ صباح اليوم رفعنا نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%".
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