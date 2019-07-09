الرئاسة الأفغانية: مؤتمر الدوحة خطوة كبيرة للاتجاه الصحيح نحو السلام

اعتبر وزير الدولة الأفغاني لشؤون السلام ومدير مكتب رئيس أفغانستان، سلام رحيمي، مؤتمر السلام المنعقد في الدوحة برعاية قطرية ألمانية خطوة كبيرة للاتجاه الصحيح نحو السلام.

كابول- سبوتنيك وقال رحيمي في بيان، اليوم الثلاثاء، "مؤتمر الحوار الأفغاني — الأفغاني في الدوحة خطوة كبيرة للاتجاه الصحيح نحو السلام".

وأوضح لأت "التفاهمات التي تم التوصل لها خلال المؤتمر يعزز الآمال لإحلال السلام، والالتزام بحقوق المواطنين خاصة المرأة يشكل نقطة عطف هامة في هذه العملية".

وثمن رحيمي جهود كافة المشاركين في مؤتمر الدوحة، مشددا "أمامنا مسيرة طويلة ويجب النظر بواقعية حول سرعة التطورات الحاصلة، فكلما تعمقنا في التفاصيل والذهاب نحو الخطوات العملية بالمستقبل تزداد الاحتمالات بتباطؤ العملية نظرا لاختلاف وجهات النظر ومواجهة المشاكل الإجرائية".

وكانت الخارجية القطرية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، نجاح المؤتمر الأفغاني للسلام الذي عقد في الدوحة على مدى يومين بمشاركة دولة ألمانيا.

وأفاد مبعوث وزير الخارجية الخاص لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، مطلق بن ماجد القحطاني، أن المحادثات الأفغانية للسلام نجحت بين الأفرقاء كافة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال القحطاني " التقى أكثر من 60 أفغانيا يمثلون جميع أطياف المجتمع الأفغاني بما فيهم النساء وطالبان وممثلين من الحكومة واجتمعوا بصفتهم الشخصية ولأول مرة لمناقشة سبل إنهاء الصراع في أفغانستان وتحقيق السلام فيه، حيث تناولوا على مدار يومين مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها حقوق المرأة والأقليات ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والسجناء وانسحاب القوات الأجنبية والمستقبل السياسي لأفغانستان".

وتابع القحطاني قائلا "نحن اليوم نشعر بسعادة غامرة لتوصلهم لبيان مشترك كخطوة أولى للسلام، كما نشكرهم على دعمهم للمحادثات الجارية في دولة قطر والتي يعتبرونها مهمة وإيجابية في إنهاء الصراع الدائر في أفغانستان".

وختم قائلا "واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر ستبقى قوة سلام ومحبة وتعاون مع الشعوب والشعب الأفغاني والمجتمع الدولي لتحقيق السلام في أفغانستان".