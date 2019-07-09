ميشيل أوباما تكشف كيف تعامل البيت الأبيض معها كأول سيدة سمراء تقرع أبوابه

كشفت "سيدة أمريكا الأولى" السابقة، ميشيل أوباما، عن تعرضها لتشويه صورتها أثناء حملة زوجها، باراك أوباما، الانتخابية عام 2008، كونها أول سيدة أمريكية أولى من أصل أفريقي.

وفضحت في أحدث ظهور لها مع الإعلامية الأمريكية غايل كينغ، ما واجهته من تحديات ومحاولات إساءة في البيت الأبيض قبل وخلال فترة رئاسة زوجها باراك أوباما، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت: "حاول العديد من الأشخاص من مختلف الأطراف، من الديمقراطيين والجمهوريين تحطيمي وتشويه سمعتي، وأفضل طريقة لتنفيذهم ذلك كان التركيز على قوة السيدة السمراء وتحويلها إلى موضوع كاريكاتوري ساخر".

وأضافت ميشيل أنها في ذلك الوقت، تعرضت لحملة لتشويه سمعتها وصوروها أنها سيدة "سوداء" غاضبة تضعف زوجها أو تؤثر عليه سلبا، كما قالت إنها اضطرت إلى العمل بجدية أكثر من أي سيدة أولى أخرى.