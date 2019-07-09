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14:09 09 يوليو/ تموز 2019
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    السيدة الأولى ميشيل أوباما

    ميشيل أوباما تكشف كيف تعامل البيت الأبيض معها كأول سيدة سمراء تقرع أبوابه

    © AFP 2019 / MOLLY RILEY
    العالم
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    كشفت "سيدة أمريكا الأولى" السابقة، ميشيل أوباما، عن تعرضها لتشويه صورتها أثناء حملة زوجها، باراك أوباما، الانتخابية عام 2008، كونها أول سيدة أمريكية أولى من أصل أفريقي.

    وفضحت في أحدث ظهور لها مع الإعلامية الأمريكية غايل كينغ، ما واجهته من تحديات ومحاولات إساءة في البيت الأبيض قبل وخلال فترة رئاسة زوجها باراك أوباما، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

    ميشيل أوباما
    © REUTERS / TOBY MELVILLE
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    وقالت: "حاول العديد من الأشخاص من مختلف الأطراف، من الديمقراطيين والجمهوريين تحطيمي وتشويه سمعتي، وأفضل طريقة لتنفيذهم ذلك كان التركيز على قوة السيدة السمراء وتحويلها إلى موضوع كاريكاتوري ساخر".

    وأضافت ميشيل أنها في ذلك الوقت، تعرضت لحملة لتشويه سمعتها وصوروها أنها سيدة "سوداء" غاضبة تضعف زوجها أو تؤثر عليه سلبا، كما قالت إنها اضطرت إلى العمل بجدية أكثر من أي سيدة أولى أخرى.

    وبشأن مذكرتها الشخصية، "بيكومينغ"، الذي طرحتها قبل أشهر، وحقق مبيعات هائلة، قالت ميشيل أوباما في اللقاء: "كنت مدركة لمدى أهمية أن يكون كتابي صريحا بشأن استثنائية قيام سيدة سوداء برواية قصتها الخاصة وسردها في كتاب سيقرأه الملايين".

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    عنصرية, سيدة أمريكا الأولى, أخبار أمريكا, البيت الأبيض, ميشيل أوباما, باراك أوباما, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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