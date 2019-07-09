ميشيل أوباما ملمحة إلى ترامب: تغريدة واحدة ممكن أن تؤدي إلى حرب

تحدثت "سيدة أمريكا الأولى" السابقة، ميشيل أوباما، بكل صراحة أنها تأثرت عاطفيا بشدة، في يوم تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية الأمريكية، أن ذلك اليوم كان مؤثرا للغاية، إذ قالت: "كان ذاك اليوم مؤثرا جدا، فعندما جلست بين الحشود، كنت واحدة بين قلة من ذوي البشرة السمراء"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أعربت عن استيائها آنذاك بشأن المسار الذي تتوجه به البلاد، وما ستكون عليه الأحوال للجيل الحالي والقادم.

وعند سؤالها بشأن مقومات الرئيس الجيد، من وجهة نظرها، قالت: "إنها مهمة صعبة وليست مرحة على الإطلاق، فتغريدة واحدة يمكنها أن تؤدي إلى حرب، وتدمر الاقتصاد ويمكنها تغيير مستقبل أطفالنا".

وأضافت في انتقاد غير مباشر لسلوك دونالد ترامب، أن أهم صفات الرئيس الجيد، يجب أن تشمل "الجدية والتركيز العميقين"، مع وجود قاعدة أساسية من الحقائق والأفكار الواضحة الصريحة، كما أشارت إلى أنه من المهم أن يكون شخصا مخلصا وصادقا مع عائلته ومواطنيه وليس مخادعا.

وعندما سألت غايل كينغ، سيدة أمريكا الأولى سابقا: "هل تعلمين إلى أي مدى يفتقدكم الكثير من الناس"، أجابت ميشيل: "أنا أيضا أفتقد وجودنا في البيت الأبيض".

يشار إلى أن ميشيل أوباما، قالت في مذكراتها الخاصة، بأنها لن تسامح الرئيس دونالد ترامب.

وقالت إنها لن تغفر لترامب أبدا، بعدما روج لشائعات بأن زوجها لم يولد في الولايات المتحدة، وفقا لمقتطفات من مذكراتها الجديدة "Becoming".