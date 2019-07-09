هيئة سلامة الطيران الأوروبية تكتشف شقوقا على إيرباص"إيه 380

أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية عن اكتشاف تشقق في أجنحة عدد من طائرات إيرباص من طراز "إيه 380".

وتلقت القيادة الرئيسية لأسطول طائرات إيرباص تنبيها جديدا من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، تحذرها فيه من وجود تشققات على مستوى أجنحة عدد من طائرات إيرباص من طراز "إيه 380"، وفق جريدة "لوفيغارو" الفرنسية.

وطالبت المنظمة من شركة إيرباص تفتيش الطائرات القديمة وإصلاحها بواسطة الموجات فوق الصوتية لتصحيح هذه العيوب التي يمكن أن تقلل من السلامة الهيكلية للأجنحة.

وأكدت المنظمة أن التوجيه مقصورا على الطائرات التي يعود تاريخ دخولها الخدمة إلى أكثر من 15عاما، ليشمل في المستقبل جميع طائرات إيرباص من طراز "إيه 380" العاملة. كما نبهت منظمة سلامة الطيران الأوروبية الشركة المصنعة للطائرات بخطورة المشكلة، فيما لم تصدر أمرا بمنع الطائرات من التحليق في الوقت الراهن.

يذكر أن الحادث يعتبر الثاني في تاريخ الشركة، إذ أمرت هيئة سلامة الطيران الأوروبية عام 2012، بفحص طائرات إيرباص "إيه 380" بعد اكتشاف شقوق في جناحيها، بعد أن أوقفت شركة طيران أسترالية تشغيل طائرة من هذا النوع قبل أن تعلن الشركة المصنعة للطائرة أنها قد توصلت إلى حل للمشكلة.